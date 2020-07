Morre aos 87 anos Martha Rocha, a primeira Miss Brasil

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu no último sábado (4), aos 87 anos, a baiana Martha Rocha, a primeira Miss Brasil. Nascida em Salvador, ela morava em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, e teve insuficiência respiratória, seguida de infarto, de acordo com informações do G1.

"A vida dela foi muito sofrida nos últimos anos, ela estava acamada há muito tempo e não conseguia andar. Morreu sem muito sofrimento. Ela já estava cansada. Rodeado de pessoas que cuidavam dela", disse o filho dela, Álvaro Piano, ao site. "Esses últimos meses a gente só se falava através de contatos telefônicos. Sinto falta da minha mãe, mas ela descansou."

"Fica na memória uma pessoa que, apesar da fama toda, ela era super simples, brincalhona, moleca", contou. "Adorava natureza, planta e os animais, amiga de todos. Viveu 12 anos em Volta Redonda perto do meu irmão. Saiu de lá porque a saúde dela começou a se deteriorar. Trouxe ela para Niterói há 6 anos."

O corpo da baiana nascida em Salvador foi enterrado neste domingo (5) no Cemitério da Irmandade Santíssimo Sacramento.

Maria Martha Hacker Rocha foi eleita Miss Brasil em junho de 1954, no primeiro ano de realização do concurso no país. No Miss Universo daquele ano, ela ficou em 2º lugar, atrás da americana Miriam Stevenson.

Martha teve três filhos e foi casada com o banqueiro português Álvaro Piano, que morreu em um desastre aéreo, e com Ronaldo Xavier de Lima.