Moacir erra na lentilha e fica fora da semifinal do Mestre do Sabor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não deu para o cozinheiro Moacir Santana. Ele errou a mão na lentilha, não agradou aos jurados e deixou o Mestre do Sabor (Globo). Agora, vão para as semifinais Lydia, Dario, Serginho, Ana Zambelli e Júnior.

A atração da última quinta-feira (9) propôs duas etapas aos competidores. Na primeira, três deles ganhariam a vaga direta para a próxima fase. A ideia era fazer um prato com um frango orgânico. Lydia, Dario e Júnior se saíram bem e só assistiram aos outros três colegas cozinharem.

Na segunda etapa, Ana Zambelli, Serginho e Moacir tiveram de apresentar um prato criativo com três ingredientes difíceis de serem colocados juntos.

Enquanto Ana teve de ornar café, pargo e carambola numa mesma receita, Serginho ficou com jaca, taioba e tilápia, e Moacir com atum, kiwi e lentilha.

Desde o início da receita, Moacir parecia um pouco desnorteado, perdido. Ele repetiu ao menos duas vezes para o chef e apresentador Claude que "estava superperdido". Ele nunca havia trabalhado com atum por ser de origem mais humilde.

E essa condição pesou. No momento da prova dos pratos, os chefs Léo Paixão, Rafa Costa e Silva e Kátia Barbosa desaprovaram a lentilha que ele havia colocado em cima do tartar de atum e que não estava crocante. O melhor prato foi o de Serginho, que se juntou aos semifinalistas com Zambelli. Moacir foi eliminado. Ele foi o participante que havia ganho a vaga na repescagem na edição anterior.

Na próxima quinta-feira (16), ocorrerá a semifinal e o público conhecerá os finalistas. A decisão vai rolar na outra semana, dia 23.