Mirella Santos e Wellington Muniz comemoram aniversário da filha, Valentina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mirella Santos, 37, e Wellington Muniz, o Ceará, 47, reuniram a família neste sábado (8) para comemorar o aniversário da filha, Valentina, que completará seis anos na segunda-feira (10). O tema da festa foi inspirado no longa Trolls, cuja continuação chega em breve aos cinemas.

"Parabens, meu amor! Segunda e aniversario da Valentina e todos os anos preparamos uma super festa para nossa pequena. Mas esse ano foi um pouquinho diferente... Decidimos reunir apenas nossa familia, em casa, para celebrar esse dia tao especial -- ja que esses momentos nao podem passar em branco", escreveu a modelo em seu Instagram.

Valentina nasceu no Dia dos Pais de 2014. À época, Muniz se manifestou no Instagram sobre o acontecimento. "O melhor presente do Dia dos Pais!". O humorista atualmente tem um quadro no programa Domingo Show, da RecordTV.

Mirella mantém um canal no YouTube desde 2016 chamado Mina Real, com mais de um milhão de seguidores, no qual mostra seu cotidiano profissional e familiar. Ela se casou com Ceará em 2012, em festa para 400 convidados, em São Paulo. Em 2018, a influenciadora contou ao portal F5 que desejava dar um irmão a Valentina. "Fico com medo de tudo. Se ela vai ser mimada, que é bom ter um irmão. Passa muita coisa pela cabeça", disse.