Miley Cyrus diz que abandonou o consumo de álcool e maconha há seis meses

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Miley Cyrus, 27, afirmou estar limpa há seis meses. Em entrevista à revista norte-americana Variety, Cyrus afirmou ter abandonado o consumo bebidas alcoólicas e drogas, como a maconha, prática da qual a artista contou que era adepta há muitos anos.

A decisão, que no início foi despretensiosa, aconteceu após a cantora passar por uma cirurgia na região das cordas vocais em novembro de 2019. "No começo era apenas por causa dessa cirurgia (...) Mas eu pesquisei muito sobre minha família, tem muitos episódios de dependência química e saúde mental", explicou.

Cyrus disse que seu histórico familiar a fez refletir e mudar sua percepção sobre as drogas. "Minha mãe foi adotada e eu herdei alguns dos sentimentos que ela tinha, de abandono e o desejo de provar que você é valioso. Os pais do meu pai se divorciaram quando ele tinha três anos, então ele se criou", continuou a cantora.

Miley Cyrus também comentou sobre o estigma sobre quem prefere não fazer uso das drogas. "O que eu mais amo é acordar 100%, do tempo. Não quero acordar grogue. Eu quero acordar me sentindo pronta", contou.

A família Cyrus não esconde ser defensora do uso da erva. Ano passado, presentou a irmã caçula, Noah, 19, com um buquê de maconha. Vale lembrar que Cyrus chegou a acender o que parecia um cigarro de cannabis no palco do MTV European Music Awards (EMA), em Amsterdã, após receber o prêmio de melhor vídeo por "Wrecking Ball", em 2013.

Conhecida mundialmente por protagonizar a série "Hannah Motana" (Disney), a cantora se envolveu com diferentes drogas após o fim de seu contrato com a emissora infantojuvenil. Em 2017 falou à revista americana Billboard que estava "evoluindo" e abandonando a maconha.

"Eu não fumo maconha há três semanas, que é o tempo mais longo que já fiquei [sem ela]", disse. "Eu não estou usando drogas, não estou bebendo, estou completamente limpa agora."

No entanto, logo voltou atrás por influência da própria mãe, Tish Cyrus. "Minha mãe me trouxe de volta", disse ela na época, em entrevista ao The Sun em dezembro.