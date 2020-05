Menino de 5 anos que dirigiu em estrada para comprar Lamborghini dá passeio em carro de luxo

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O menino de cinco anos de Utah (EUA) que virou notícia internacional ao ser parado pela polícia dirigindo o carro dos pais em uma estrada americana conseguiu realizar parte do seu sonho. O objetivo de Adrian Zamarripa, segundo ele contou aos policiais, era ir para a Califórnia comprar uma Lamborghini.

Ele não conseguiu adquirir o automóvel de luxo, mas um empresário se sensibilizou com a história e decidiu oferecer a sua própria Lamborghini para o menino dar um passeio. À CNN, Jeremy Neves disse que seu objetivo foi aproximar Adrian do seu sonho e mostrar que ele pode realizar o desejo no futuro. "Afinal, eu era muito parecido com esse garoto e acabei bem", afirmou ele.

Adrian deu a volta no carro na terça (5), um dia depois de ser parado pela polícia. Ele se revezou no colo da mãe e da irmã enquanto Neves dirigia. Sidney Estrada, irmã de 16 anos do menino, disse que ele estava radiante no passeio. "Você podia ver o rosto dele brilhar após o trauma que ele passou."

Apesar de tudo terminar bem, ela contou que os pais não o liberaram do castigo por ele ter fugido de casa.

MENINO PEGOU O CARRO DOS PAIS ESCONDIDO

Na segunda (4), Adrian pegou a chave do carro dos pais, um Dodge Journey, escondido após brigar com a sua mãe, porque ela disse que não compraria o automóvel de luxo para ele -o preço inicial de uma Lamborghini nos Estados Unidos gira em torno de US$ 200 mil (R$ 1,1 milhão).

Como dirigia muito devagar na estrada, ele foi parado pela polícia. À CNN, o policial Rick Morgan afirmou que precisou ajudar o menino a estacionar a SUV. "Ele estava sentado na beira da frente do banco para poder alcançar o pedal do freio para manter o carro parado enquanto eu estava lá." O garoto foi levado de volta para casa, e ninguém ficou ferido.

Segundo a irmã de Adrian, o menino entendeu que fez algo muito errado. "Ele aprendeu a lição". Ela afirmou ainda que a família não faz ideia de como ele sabe dirigir.