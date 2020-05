Menino de 5 anos é parado pela polícia ao dirigir carro dos pais em estrada americana

Não ao lockdown em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um menino de cinco anos foi parado pela polícia de Utah, nos Estados Unidos, dirigindo o carro dos seus pais em uma estrada. Com US$ 3 (R$ 16,60) no bolso, ele disse aos policiais que queria ir para a Califórnia comprar uma Lamborghini.

Segundo a Patrulha Rodoviária de Utah, o garoto contou que saiu de casa e pegou o carro dos pais, um Dodge Journey, após brigar com a sua mãe, porque ela disse que não compraria o automóvel de luxo para ele -o preço inicial de uma Lamborghini nos Estados Unidos gir em torno de US$ 200 mil (R$ 1,1 milhão).

À CNN, o policial Rick Morgan afirmou que precisou ajudar o menino a estacionar a SUV. "Ele estava sentado na beira da frente do banco para poder alcançar o pedal do freio para manter o carro parado enquanto eu estava lá."

O garoto foi levado de volta para casa, e ninguém ficou ferido. Segundo o policial Morgan, o promotor local deverá decidir se apresenta queixa contra os pais por terem deixado a criança sob os cuidados de seu irmão enquanto não estavam em casa.