Meghah Markle e Adele têm frequentado aulas de pilates juntas nos Estados Unidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Meghan Markle, 39,e Adele, 32, estão fazendo aulas de pilates juntas. As duas teriam se tornado amigas após a duquesa de Sussex se mudar para Los Angeles, nos Estados Unidos, no início deste ano e passar a viver em uma residência próxima à da cantora britânica que costuma passar por lá para cumprimentar, Meghan e seu marido, Harry, 35.

"Meghan e Adele têm tido aulas de pilates e estão adorando. O instrutor também deu aulas para Harry. É um grande destruidor de estresse", contou uma fonte ao Mirror. As sessões estariam ajudando Meghan a esquecer a batalha judicial contra o jornal The Mail on Sunday, que ela está processando por divulgar trechos de uma carta que escreveu a seu pai, Thomas Markle, 76.

No início de agosto, Adele surpreendeu ao aparecer irreconhecível em uma foto na qual parabenizava Beyoncé pelo novo trabalho. Ainda segundo a publicação a perda de peso da cantora não teve relação alguma com querer ser "magra". O personal trainer da artista Pete Geracimo disse que o filho de Adele, Angelo, 7, foi a razão principal para que a estrela resolvesse perder peso, e não vendas de álbuns, publicidade ou ser uma modelo.

"Quando Adele e eu começamos nossa jornada juntos, o objetivo nunca foi ficar supermagra. Tratava-se de mantê-la saudável, especialmente, após a gravidez e a cirurgia", afirmou Geracimo. Ele disse ainda que quando a turnê do álbum "25" foi anunciada ele preparou uma rotina extenuante de exercícios para 13 meses voltada para a artista. "Nesse tempo, ela se entusiasmou com o treinamento e fez melhores escolhas alimentares", relembrou.