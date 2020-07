MC Rebecca recorda seu parto feito na rua por policiais

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - MC Rebecca, 22, participou de um bate-papo com Raissa de Oliveira, jornalista e rainha de bateria da Beija-Flor de Nilopólis, e recordou seu nascimento: "Minha mãe me teve na rua e os policiais que fizeram o meu parto, nasci na calçada."

"Passado isso minha mãe foi presa comigo no colo, o conselho tutelar veio logo em cima (...) meu avô me registrou e a irmã dele é a minha mãe de criação, ela se chama Cristina", disse a cantora carioca, que ficou dez anos na escola de samba Salgueiro, onde foi passista e, depois, rainha das passistas.

Recentemente MC Rebecca, voltou ao De Férias com o Ex Brasil, mas desta vez como uma das atrações musicais da nova temporada do programa, que estreou em maio passado, na MTV. Além dela, os outros convidados foram Kevin O Chris e Matuê.

Ainda em entrevista ao Papo de Rainha, de Raissa de Oliveir, MC Rebecca afirmou que tem estudado muito, inclusive canto. "Faltava eu perder o medo de cantar porque dançar eu já sabia. Gostava muito de cantar, mas eu cantava para mim, mas não para um monte de gente. No começo foi muito difícil para mim, eu tinha muita vergonha de cantar."

Um de seus sucessos é "Cai de Boca", uma composição de Ludmilla, que caiu no colo dela e rapidamente estourou nos bailes do Rio de Janeiro. O clipe da música foi lançado em agosto do ano passado e já tem mais de 9 milhões de visualizações.

Nesta quarentena, a cantora lançou "Medo no Escuro", além do clipe da música "Só Pra Você", divulgado em 18 de junho em parceria com o cantor Gaab, e tem se dedicado aos estudos. "Estou aproveitando a quarentena para refletir, pensar em novos projetos, álbum, focar mais em escrever músicas (...), estou aproveitando mais a minha filha", afirmou Rebecca.

A cantora disse ainda que quer comprar sua casa própria. "Tenho sonho de comprar a minha casa e colocar todo mundo para morar comigo, porque eu me sinto muito sozinha."