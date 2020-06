Mayra Cardy diz que Arthur Aguiar abriga outra mulher em apartamento pago por ela

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novela do fim do casamento de Mayra Cardi, 36, e Arthur Aguiar, 31, ganhou um novo capítulo. Neste sábado (27), áudios enviados pela ex-BBB e influenciadora digital para a família do ator e cantor foram parar na internet.

Nas postagens feitas pelo colunista Leo Dias em redes sociais, é possível ver um grupo de Whatsapp criado por ela com familiares de Arthur para falar sobre a situação entre os dois. No áudio enviado, ela diz que está pagando por um apartamento onde ele se encontra com outra mulher, que ela diz ser uma garota de programa.

"Neste exato momento, estou bancando uma puta que ele trouxe do Sul aqui para o Rio", afirma. "[Estou pagando] o apartamento em dólar para que ele coma ela enquanto eu me recupero da minha cirurgia e acredite na mudança dele."

Ela parece dizer que essa foi a gota d'água para o fim do relacionamento. "Tem limite. A minha dignidade tem limite. A falta de caráter deste homem tem limites. Eu não vou continuar bancando essa palhaçada", afirma.

Cardi ainda se desculpa com os familiares do ex-marido. "Infelizmente, o Arthur passou muito longe de ser um marido ruim. Para ser um marido ruim, ele precisaria melhorar muito", avalia. "Ele foi um péssimo marido, eu nunca vi uma pessoa que teve tantas mentiras e amantes quanto ele. Eu nunca vi um homem que destruiu tantas famílias fora a nossa."

"Ele foi uma das minhas maiores decepções da vida, se não a maior", continua. "Foi um péssimo pai."

A mensagem de Mayra não foi respondida pelos familiares de Arthur, que começaram a sair do grupo criado por ela na sequência.

O fim do casamento de Mayra Cardi e Arthur Aguiar foi anunciado por ela em maio. Os dois são pais de Sofia, que tem menos de dois anos. Ontem, ela publicou um vídeo de dez minutos em seu Instagram, afirmando que era traída pelo cantor e que vivia em uma relação abusiva e manipuladora.

Já ele respondeu neste sábado (27) em suas redes sociais. "Só vim aqui porque fui acusado de coisas muito sérias. Fui acusado de ser um abusador. Nunca fui e nunca vou ser. Por respeito à minha filha, resolvi fazer esse vídeo", disse Aguiar na publicação. "A maior parte dos meus seguidores são mulheres e eu fui criado por mulheres. Tenho várias amigas. Elas jamais estariam do meu lado seu eu fosse o que foi retratado naquele vídeo."