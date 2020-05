Mauricio Mattar posa com neta e encanta seguidores

Universo paralelo. Esqueletos fardados saem do armário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mauricio Mattar, 56, resolveu publicar uma foto ao lado da neta Esmeralda e encantou os seus seguidores nesta segunda (25).

A pequena tem apenas um mês e é filha de Luã, único filho homem do ator, fruto do seu relacionamento com a cantora Elba Ramalho. No clique compartilhado pelo artista, ele aparece segurando a neta com um sorriso no rosto.

"Tudo que eu sempre sonhei", escreveu na legenda, agradecendo o filho e a nora. "Minha netinha Esmeralda, a princesinha mais linda do vovô, que por sinal está que é só felicidade", completou.

Nos comentários da publicação, os seguidores do ator elogiaram não só o registro mas também o artista: "Olha ainda não dá pra acreditar que você é vovô", escreveu uma internauta.

Vale lembrar que Mauricio Mattar foi pai pela quarta vez em outubro de 2019. Ele e a companheira Shay Dufau são pais da pequena Ilha, de 7 meses. O ator também é pai de Rayra, 29, do seu casamento com Flávia Gracie, e Petra, 26, fruto da união com a atriz Fabiana Sá.

Em dezembro do ano passado Mattar sofreu um infarto quando estava em Bauru (SP), a trabalho. Em primeiro pronunciamento após o susto, ele disse que já está mudou os hábitos para ficar mais saudável.

"Passei por procedimento cardíaco fortíssimo, uma bateria de exames e tudo o que foi preciso para eu estar aqui agora. Vida que segue, mudando hábitos, alimentação saudável, atividade física. E não posso me aborrecer, pois há uma preocupação com o sistema nervoso por elevar a hipertensão", contou na época.