Mauricio Mattar desmente boatos sobre sua separação e mostra vídeo com a família

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Maurício Mattar, 56, usou suas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (18), para desmentir os boatos de que estaria se separando da mulher, Shay Dufau, 29. Ele ainda postou um vídeo, mostrando todos juntos, em viagem.

"Gente, está rolando uma fake news de que nós nos separamos. Nós estamos separados realmente, Shay e Ilha no banco de atrás e eu na frente [risos]... Pegando a estrada pra uma fazenda maravilhosa em Minas Gerais", afirmou ele.

O ator está casado com a modelo desde 2017 e juntos eles têm uma filha, Ilha, de quase oito meses. Ele tem outros três filhos de relacionamentos anteriores: Luã, 32, fruto de seu casamento em Elba Ramalho; e Petra, 26, e Rayra, 29, filhas de união com Fabiana Sá.

Maurício Mattar passou por um susto no final do ano passado, ao sofrer um infarto, que o fez mudar alguns hábitos. "Vida que segue, mudando hábitos, alimentação saudável, atividade física. E não posso me aborrecer, pois há uma preocupação com o sistema nervoso por elevar a hipertensão", afirmou na época.