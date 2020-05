Matthew Perry reativa perfil em app de namoro após se separar de Molly Hurwitz

Quando o inimigo é o presidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido como Chandler, da série "Friends", Matthew Perry, 50, está em busca de um novo amor após se separar da namorada, a agente de talentos Molly Hurwitz, no início deste mês, segundo site americano US Weekly.

Segundo a publicação, o ator estaria novamente no aplicativo de namoro Raya, frequentado por uma elite de ricos e famosos e descrito como "Tinder dos Famosos". As informações são de uma fonte da revista que disse ainda que o ator havia removido seu perfil do app de paquera quando iniciou namoro com Hurwit e que, agora, ele está "enviando mensagens para meninas e voltando a namorar online novamente".

Amigos próximos do ator esperavam que ele se casasse com a agente de talentos. "Seu círculo íntimo queria vê-lo se estabelecer por um longo tempo, especialmente Courteney Cox, ex-colega de 'Friends'", havia dito uma fonte à publicação em fevereiro.

Molly Hurwitz tinha seu próprio apartamento, mas ela "passava cada vez mais tempo" na casa de Perry, disse uma fonte à revista. E acrescentou que ela havia sido uma boa influência sobre o ator, que lutou contra problemas de dependência no passado. "Ninguém se lembra de vê-lo tão feliz."

Por causa de seu vício, Matthew Perry já confessou em entrevista ao programa The Chris Evans Breakfast Show não lembrar de três temporadas inteiras de "Friends". A revelação foi feita após ele ser questionado sobre qual era a sua temporada preferida. "Meu Deus. Acho que a resposta é: eu não me lembro de três anos inteiros. Nada entre a terceira e a sexta temporadas. Estava fora de tudo por um período de tempo."

Perry foi internado várias vezes em clínicas de reabilitação para tratar o vício, inclusive em 2001, quando "Friends" ainda estava no ar. Depois disso, ele conseguiu permanecer "limpo" e abriu uma instituição para ajudar ex-viciados, a Perry House.

Em 2019, Matthew Perry colocou à venda sua cobertura em Los Angeles (EUA). O apartamento de 860 m² fica no bairro de Century Center, no 40º andar do prédio Century Tower, e foi comprada por Perry há dois anos pelo valor de US$ 20 milhões (cerca de R$ 77,4 milhões).

APLICATIVO RAYA

Fundado pelo irmão da atriz Dakota Johnson, Jesse Johnson, em meados de 2015, o aplicativo Raya é muito parecido com o Tinder, mas é exclusivo para membros selecionados e tem atraído cada vez mais famosos. Entre eles estão Luciana Gimenez, Anitta, Ben Affleck, Adele, Demi Lovato, Sharon Stone, Cara Delevigne e Emma Watson. Se for aceito, depois de uma avaliação do comitê, o membro precisa pagar uma taxa de adesão que pode variar de US$ 9,99 a US$ 29,99 (de R$ 58 a R$ 174,60).