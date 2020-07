Matt Damon fecha rua em Nova York para se mudar para cobertura de imóvel

Wilson Lima e a teoria do nada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Matt Damon, 49, literalmente "parou" o bairro de Brooklyn Heights, em Nova York, ao se mudar para sua cobertura de luxo. O ator fechou uma rua inteira nesta terça-feira (14) com um enorme guindaste, que alcançava mais de 14 andares, para erguer seus móveis e várias árvores para seu terraço.

Damon ficou preso na Irlanda até o fim de maio por causa da Covid-19, e comprou a cobertura em 2018 por US$ 18,5 milhões. O lobby do edifício é todo feito em ouro e mármore, e as unidades têm piso de carvalho branco austríaco e bancadas em mármore italiano.

"Ele fechou a rua o dia todo e estacionou um enorme guindaste vermelho bem no meio da rua. Não havia sinal de Matt, mas ele tinha uma equipe enorme de empreiteiros e havia arbustos, decks e enormes caixas cheias de coisas subindo no ar para o terraço. Estávamos todos esperando o piano cair", afirmou um morador do bairro ao portal Page Six.

O ator, que tem quatro filhos com a esposa Luciana Barroso, também teria um apartamento em East Village.