Matheus Mazzafera vai comandar programa especial sobre De Férias com o Ex

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Matheus Mazzafera, 41, vai apresentar programa especial do reality De Férias com o Ex Brasil, que retorna para sua sexta temorada nesta quinta-feira (21). A MTV anunciou nesta quarta (20) que o influenciador estará no comando de De Férias Com o Ex Brasil: Eeex Lá em Casa.

De acordo com a emissora, Mazzafera fará entrevistas exclusivas com participantes da nova temporada, ao vivo, com transmissão no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube da MTV Brasil. A atração será exibida sempre após os episódios inédios do reality, com repreise às segundas, às 20h, na TV.

"Eu cresci assistindo à MTV, é minha referência", diz Mazzafera, em comunicado oficial divulgado pelo canal à imprensa. "Chegava da escola e corria pra assistir. Nem acredito que hoje vou fazer parte desse time. Estou realizando mais um sonho", acrescenta.

Exibido pela MTV e via streaming no Amazon Prime Video, o De Férias com o Ex Brasil promete trazer em seus seus 12 episódios muita nudez e encontros criativos em meio à natureza exuberante do Ceará. A temporada anterior do reality teve 9 milhões de telespectadores, segundo o canal.

"É um hit", diz Tiago Worcman, vice-presidente sênior da MTV América Latina, que avalia que o período de isolamento desta quarentena pode beneficiar a audiência da nova temporada.

PARTICIPANTES

Os dez participantes iniciais do programa estiveram em uma conversa via videoconferência com a imprensa, da qual a reportagem participou. No bate-papo, eles falaram sobre as curiosidades desta sexta edição -todos eles, por exemplo, admitem que passaram vergonha em algum momento do programa.

"Com certeza vai ter muito meme, e o grande responsável por isso é o Igor", entrega Matheus Crivella (o "Novinho"), que participou como ex da 4ª edição do programa e se destacou por sua personalidade engraçada. "Não sei porque me colocaram de novo [no reality]. Com certeza foi 3 vezes pior, no bom sentido. Podem esperar muita coisa boa, essa temporada foi incrível".

Rafael Vieira, o primeiro homem assumidamente homossexual do reality, também é um dos destaques do elenco. "Espero que as pessoas enxerguem o quão natural é", diz ele. "Estava ali para viver anseios e desejos de um ser humano, como qualquer ser humano qualquer. Quero ser visto como um ser humano qualquer". Worcman também disse que não descarta a ideia de fazer, futuramente, uma versão do reality exclusivamente LGBT, como já foi feito nos Estados Unidos com o reality Are You The One?.

As mulheres da 6ª temporada do De Férias com o Ex, por sua vez, ganham protagonismo e força nesta edição. A abordagem de feminismo e temas relacionados é um dos pontos marcantes da temporada, algo que vem crescendo desde a 5ª edição. "Onde tem homem tem machismo", brinca a participante Mina.

A nova temporada trará duas novidades: a Cabine dos Segredos e a Sala da Verdade, espaço exclusivo para "passar tretas a limpo" e fazer votações, como "Crush do Momento" -os participantes poderão votar na pessoa mais "quente" da casa que, uma vez eleita, poderá escolher seu par para um date ou até para a suíte master.

O assunto da nudez conversa com o reality Soltos em Floripa, também anunciado pela Amazon Prime. "Reality é um gênero que faz sucesso, que impacta as pessoas, e acho que a estratégia da Amazon foi buscar um dos elementos que se vê no De Férias com o Ex", diz Worcman.