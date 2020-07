Mário Frias demite secretários indicados por Regina Duarte

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O novo secretário especial de Cultura, Mário Frias, demitiu auxiliares que tinham sido indicados pela ex-secretária Regina Duarte.

O Diário Oficial da União desta quinta-feira (2) traz a exoneração de Heber Moura Trigueiro da secretaria nacional do audiovisual e de Caio Fagundes Kitade da secretaria nacional de desenvolvimento cultural. Frias tomou posse no final de junho.

Desde que Bolsonaro chegou ao governo, em janeiro de 2019, a área cultural passa por uma sequência de turbulências e já teve demissões com acusação de censura, paródias ao nazismo e, mais recentemente, um "chilique ao vivo" da atriz Regina Duarte durante entrevista a uma emissora de TV.

O ator Mario Frias chegou ao cargo após uma passagem de apenas três meses de Regina. Ele já havia sido cotado para comandar a pasta em janeiro, logo após a saída de Roberto Alvim, demitido após fazer uma paródia de um ministro da Alemanha nazista.

Os dois nomes exonerados nesta quinta foram indicados para os postos por Regina Duarte.

Trigueiro havia sido efetivado no cargo em abril deste ano. Já Kitade havia sido nomeado em março.

Frias fez ainda outras alterações no órgão, publicadas no Diário Oficial da União.

Ele designou Pedro Godoy Horta -que foi o número dois da Secretaria de Cultura- como substituto eventual da Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura. Também apontou Andrea Abrão Paes Leme como substituta eventual do posto de secretário adjunto.

Outra mudança foi a exoneração de Odecir Luiz Prata da Costa do cargo de diretor do Departamento de Fomento Indireto, da Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura.

O DOU traz ainda a demissão de Neuran Pereira da Silva da direção do Departamento de Fomento Direto e do programa de cultura do trabalhador, da Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura.

Simone Antonia Colen foi demitida do posto de chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Cultural; e Kléber Rocha Queiroz foi exonerado da Coordenadoria-geral de Análise e Desenvolvimento de Projetos, do Departamento de Desenvolvimento, Análise, Gestão e Monitoramento, da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Cultural.

Entre as designações, constam a de Aldo Luiz Valentim como substituto eventual da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Cultural; e a de Sérgio Fernandes Ferreira como substituto eventual da Secretaria Nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural.