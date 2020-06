Marina Ruy Barbosa tenta convencer o marido a fazer dancinha no TikTok

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marina Ruy Barbosa, 24, está entre as celebridades que adoram se divertir no TikTok, aplicativo de criação de vídeos. Nesta quarta (10), a atriz que atualmente está na reprise da novela "Totalmente Demais" (Globo), gravou um vídeo com o marido, empresário Alexandre Negrão.

Na gravação, Ruy Barbosa se diverte fazendo uma "dancinha" para o companheiro, que aparece ao fundo sentado em uma poltrona. A atriz encerra o vídeo com um beijo na bochecha de Negrão. "Será que eu convenço ele a fazer dancinha?", brincou na legenda.

Nesta sexta-feira (12), Dia dos Namorados, o casal fará uma live no TikTok.

Marina Ruy Barbosa quis aproveitar o clima de romance para comemorar aniversário de namoro, em que os dois completam quatro anos e meio de relacionamento. Ela publicou uma selfie ao lado de Alexandre de Negrão em sua conta no Instagram: "com o mozão".

Cada vez mais ativa nas redes sociais, principalmente no TikTok, a atriz já possuí 2,7 milhões de seguidores e acumula mais de 4 milhões de curtidas em seus vídeos.

Em uma recente postagem, a artista brincou ao fazer um rap. "Eu sou a MC Barbosa e vou falando pra você. Sou menina princesinha mas posso te enlouquecer... Não sou frágil como pensam, sou mulher e decidida. Se vier me dando ordem te mostro que já cresci."