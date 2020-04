Marília Mendonça recebe mensagem de preso em live e detento tem celular apreendido

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um detento de uma penitenciária de Anápolis (GO) interagiu ao vivo durante live da cantora Marília Mendonça na última quarta (8). E no dia seguinte ele teve o celular apreendido na unidade.

Em nota enviada a reportagem, a administração da Unidade Prisional Regional (UPR) de Anápolis informou que o aparelho apreendido está à disposição das autoridades competentes para os fins cabíveis.

Em vídeos que circulam pela internet é possível ver que os presos da unidade passaram por uma rigorosa revista. E o som de fundo era de músicas da cantora goiana.

A live da cantora Marília Mendonça atingiu a marca de mais de 3,3 milhões de espectadores ao mesmo tempo. Já no Twitter, a artista ficou em todos os assuntos mais comentados.

A semana foi muito produtiva para ela. Marília Mendonça também emplacou 34 músicas no Top 200 do Spotify, plataforma musical. Seu nome ainda esteve entre os mais buscados do Google na última quinta-feira (9).