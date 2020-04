Marido de Gisele Bündchen diz que teve crise no casamento por causa de tarefas domésticas

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista reveladora ao programa de rádio Sirius XM de Howard Stern, o jogador de futebol americano Tom Brady, 42, revelou que passou por uma crise matrimonial com a modelo brasileira Gisele Bündchen, 39. Segundo ele, as discussões ocorreram por conta das tarefas domésticas e da família que, para ela, estavam sendo deixadas de lado por Brady.

A crise se agravou nos últimos anos dele à frente do time New England Patriots onde ficou 20 anos. Gisele chegou a dizer que não estava feliz no relacionamento.

"Alguns anos atrás, ela não sentia que eu estava fazendo a minha parte pela família. Ela sentia que eu jogava futebol a temporada toda e era ela quem tomava conta da casa. Depois, quando a temporada acabava, eu queria focar em todas as minhas outras atividades profissionais. E ela dizia: 'Bom, quando você vai fazer coisas para a casa? Quando você vai levar as crianças para a escola?'", disse Brady.

O jogador, que em março trocou de time e foi jogar no Tampa Bay Buccaneers, contou que reviu seus conceitos para não perder sua família. "Eu tive que rever minhas atitudes. Porque ela dizia que tinha objetivos e sonhos também. Não é apenas fazer isso e aquilo. 'É melhor você começar a cuidar de coisas na casa'", lembrou.

Até uma carta Gisele escreveu para o marido com quem tem dois filhos. E a tal carta ele guarda até hoje em uma gaveta para se lembrar da importância de cuidar da família e de abrir mão de outras coisas.

E abrir mão de outros detalhes foi justamente o que Brady quis fazer. Hoje, o casamento segue bem.

Por causa do novo time, Tom Brady e Gisele trocaram Massachusets pela Flórida. O famoso casal foi obrigado a trocar uma mansão pela outra.

A propriedade em Massachusets está disponível, segundo o site americano House Beautiful, e pode ser comprada por US$ 34 milhões (cerca de R$ 178 milhões). Já a nova mansão do casal, que fica em Tampa pertenceu a Derek Jeter, famoso ex-jogador de beisebol americano. Eles vão pagar por mês US$ 75 mil (cerca de R$ 394 mil) de aluguel, mas têm a opção de comprá-la pelos mesmos US$ 34 milhões.

Os dois já haviam colocado a mansão à venda e esperavam por um comprador. A mansão dos dois, aliás, começou com preço lá em cima: o pedido era alto e foi diminuído em R$ 23 milhões para deixar mais atraente aos compradores, segundo a revista Variety.