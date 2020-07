Mariana Weickert evita contato com filho por causa da Covid-19

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase uma semana após o nascimento de seu segundo filho, Mariana Weickert, 38, contou nesta quinta-feira (3) que precisa ser muito cuidadosa no contato com o bebê por causa do novo coronavírus. Dias antes do parto, a apresentadora contraiu a Covid-19.

"Sigo aqui mascarada e cheia de amor no coração. Louca para encher o meu pinguinho de beijinho, de carinho, de cheirinho, mas ainda não fiz. Ele faz uma semana na sexta-feira [3] e a gente segue aqui extremamente criteriosos e cuidadosos, mas com o coração explodindo de amor e de alegria", afirmou ela em vídeos postados no Stories do seu Instagram.

Felipe nasceu na noite de sexta (26 de junho). Ele é fruto do casamento de Weickert com o empresário Arthur Ferraz Falk. Os dois são pais também de Theresa. "Estamos bem, realizados e felizes, porém tensos, inseguros, com medo. Mas vamos que vamos. Vai dar tudo certo, eu creio", disse ela.

Por causa do coronavírus, os cuidados foram redobrados durante o parto. Ela e toda a equipe médica precisaram usar máscaras e protetores faciais. Segundo contou, o parto foi "lindo, rapido e normal".

Antes do nascimento de Felipe, a ex-modelo afirmou que não entendia como ela e toda a sua família tinham contraído a doença, já que estavam em isolamento absoluto. "Me cuidei muito, a gente era tipo a 'família nóinha', mas sempre achei melhor pecar pelo excesso de zelo", afirmou ela.