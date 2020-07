Mariana Rios se emociona e diz que 'despencou do céu' quando descobriu aborto espontâneo

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mariana Rios, 35, falou pela primeira vez sobre o aborto espontâneo que sofreu há pouco mais de dez dias, durante o programa Encontro com Fátima Bernardes nesta quarta-feira (22). A atriz esperava seu primeiro filho com o noivo Lucas Kalil.

O bate-papo, acompanhado de uma especialista, abordou o luto perinatal e contou com o relato emocionante de Rios, que disse não ter passado pelo susto do sangramento. "Fui fazer um exame de rotina sozinha e meu médico percebeu que tinha uma coisa estranha com o coração do bebê. Quando recebi a notícia eu senti que tinha voado até o céu e de lá despenquei", afirmou.

Com a voz embargada, Rios contou que optou por não fazer a curetagem do embrião e esperou seu organismo processar naturalmente. "Tive que esperar e aconteceu somente anteontem, na segunda. Foi um dia que eu rezei muito (...) Desculpa a minha voz. Fico emocionada."

A atriz falou que não se arrepende de ter colocado expectativas na gestação e que se fosse o caso faria tudo de novo. "Tudo que acontece na minha vida sempre tento agradecer pelas coisas positivas. Eu coloco aquilo na minha frente e penso: 'O que tiro de positivo?'", completou a cantora.

Mariana Rios também contou como foi dar a notícia da perda para o noivo, que "embarcou no sonho da paternidade junto com ela". "Não foi diferente quando tive que contar que o coração do bebê não estava mais batendo. Aquele dia eu tinha ido sozinha, ele tinha um compromisso importante. Quando soube respirei fundo, tentei me acalmar. Pensei: 'Deixa eu chegar em casa.' Não queria falar por telefone e criar um desespero."

A ex-apresentadora do The Voice Brasil disse ter unido forças para apoiar o noivo, que ficou muito abalado com a noticia. "Tentei ficar o mais calma possível para consolá-lo. Eu estava muito mal também mas nesse dia eu uni forças. No dia seguinte ele acordou melhor e eu desabei. A gente passou por esse processo juntos, de total sentimento, de conexão."

Mariana Rios e Lucas Kalil estão noivos desde novembro de 2018. O casal ia realizar uma cerimônia neste ano mas em virtude a pandemia do novo coronavírus, cancelaram a celebração. A atriz afirmou que não definiu uma nova data para o casamento e que isso "não é um problema" para os dois.

"Sei que muitas noivas estão passando pela mesma situação e gostaria de dizer algo. O casamento é a união de duas pessoas que escolheram passar pela vida juntas. A festa é apenas a comemoração dessa união. O mais importante agora é você ser grato por estar vivo", desabafou.