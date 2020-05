Mariana Rios cancela o próprio casamento por causa da pandemia

A Culpa é do Supremo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora Mariana Rios, 34, teve de cancelar seu casamento por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo ela, uma nova data ainda não foi definida, mas isso não é um problema. Ela é noiva de Lucas Kalil.

"Nunca fiquei triste por ter que desmarcar a data do casamento. Minha preocupação era com o que o mundo iria viver a partir daquele momento. O que as pessoas iriam passar e como eu poderia ajudar", diz.

Segundo ela, a ideia agora é ajudar outras mulheres que também tiveram de adiar o casamento. Em suas redes sociais, escreveu em apoio a quem teve a festa de matrimônio cancelada.

"Sei que muitas noivas estão passando pela mesma situação e gostaria de dizer algo. O casamento é a união de duas pessoas que escolheram passar pela vida juntas. A festa é apenas a comemoração dessa união. O mais importante agora é você ser grato por estar vivo."

Para a cantora, o que importa agora é a fé e o otimismo. "Sempre busco muito por Deus. Converso com ele, faço músicas e canto para ele. Eu sou uma pessoa muito positiva e procuro olhar o lado bom de tudo. Acredito que a vida é um eterno aprendizado e que evoluímos a cada situação que passamos aqui", reflete.

Focada na carreira musical, ela lançou em 2019 seu primeiro EP, "Eu e Você", que contém quatro músicas de pop acústico. Foram dez anos de hiato de seu primeiro e único álbum, "Mariana Rios", que contém 15 músicas.

Mariana já mostrou diversas facetas na televisão. Atuou em várias novelas e peças de teatro e foi apresentadora e repórter. Após passar dez anos na Globo, Mariana Rios deixou de lado a carreira de atriz para se dedicar à carreira musical. Sua última atuação foi uma participação, como ela mesma, na novela "Totalmente Demais" (Globo, 2015-2016).