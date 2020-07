Mariana Rios anuncia que está grávida

Amazonas precisa respirar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora Mariana Rios, 34, anunciou nesta quarta-feira (1º) que está grávida do seu primeiro filho. Em foto publicada no Instagram, em que ela exibe a barriga de gestante, a artista revela a novidade para os seus seguidores.

"Julho! O mês em que eu agradeço o privilégio de ter nascido e renascer a cada ano! Você sempre chega trazendo vida! Mas dessa vez trouxe o presente mais lindo mundo: Outro coração batendo dentro de mim".

Mariana Rios está noiva do empresário Lucas Kalil. No final de maio, ela contou que teve de cancelar o casamento por causa da pandemia do novo coronavírus. Na ocasião, ela disse que uma nova data ainda não foi definida, mas isso não é um problema.

"Nunca fiquei triste por ter que desmarcar a data do casamento. Minha preocupação era com o que o mundo iria viver a partir daquele momento. O que as pessoas iriam passar e como eu poderia ajudar", afirmou.