Mariana Godoy e Zeca Camargo têm programa adiado em ao menos uma semana na Band

Seduc pagar R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Band resolveu adiar a estreia do novo programa das manhãs ancorado por Mariana Godoy sob comando de Zeca Camargo. A atração começaria nesta segunda-feira (3) e até uma live nas redes sociais da emissora foi feita com ambos para a divulgação. Porém, de acordo com o canal, houve atraso operacional no cronograma de gravações. Ainda não há uma data definida.

"Ganhamos mais uma semana para fazer esse programa. Vai ficar lindo com a sua cara", disse Zeca Camargo no Instagram.

Sob a tutela de Zeca Camargo, 57, e a apresentação de Mariana Godoy, 51, a Band projeta o programa ainda sem nome com uma série de quadros, das 9h às 11h. O programa terá como principal forte dar voz aos telespectadores. A atração, cujo nome será escolhido e revelado ao vivo no primeiro dia, vai mesclar diversos tipos de quadros como vida saudável, culinária, debates, mundo pet e prestação de serviços.

"Queremos fazer o programa com a cara das pessoas de casa. Vai ter quadro de culinária com o Dalton Rangel. E até a culinária terá participação do público. Se a pessoa fizer um prato gostoso, por exemplo, pode mandar para gente por vídeo", diz Camargo que na atração deverá ficar mais por trás das câmeras. "Mas vou puxá-lo de vez em quando para entrar no ar", diverte-se Mariana.

A atração também quer dar chance a talentos. Com o quadro "Me dá uma chance", cantores, dançarinos, bailarinos podem enviar vídeos para mostrar seus talentos. Ainda haverá quadro de viagem onde pessoas mostram em vídeo partes de sua cidade. "Após acabar a pandemia nós queremos viajar o Brasil inteiro para conhecer cada espaço do país", reforça Zeca.

Logo na estreia, dizem Camargo e Godoy, haverá debate com a opinião dos entregadores de aplicativos expondo seus pontos de vista sobre o trabalho na pandemia. Também haverá música, um material especial feito no Amazonas e gastronomia.

"Queremos fazer um programa com você e para você. A interação é um dos fortes. As pessoas podem sugerir quadros e temas e estaremos sempre abertos a encaixar", define Mariana Godoy que volta a comandar uma atração de entretenimento após anos e anos de jornalismo de bancada.

MANHÃS DA BAND

A chegada da nova atração ainda sem data dá uma esperança para a Band já que a faixa horária da manhã da emissora é recheada de polêmicas e até de discussões no ar. Após pouco mais de um ano no ar, o Aqui na Band não conseguiu decolar na audiência -muitas vezes não chegava a marcar 1 ponto na Grande São Paulo (cada ponto equivale 74.987 domicílios). No período, porém, protagonizou muitas polêmicas.

Nos últimos dias, pautas vistas como tendenciosas e a favor do presidente Jair Bolsonaro também irritaram a direção da emissora, que resolveu intervir na atração. No dia 23 de junho, por exemplo, foi ao ar um debate sobre conservadorismo que contou com a presença do blogueiro Allan dos Santos, do canal Terça Livre, que é alvo de inquérito sobre fake news no Supremo Tribunal Federal.

Antes, no dia 11 de maio, uma outra pauta levada ao programa já tinha gerado atritos internos na emissora. Na data, o programa discutiu com advogados e apoiadores do presidente a pergunta: quem mandou matar Jair Bolsonaro? Investigação da PF (Polícia Federal) sobre a facada sofrida por ele em setembro de 2018 chegou à conclusão de que Adélio Bispo fez tudo sozinho.

Além disso, outra polêmica do programa foi a demissão da apresentadora Silvia Poppovic, 65, no fim de abril. "Não esperava de jeito nenhum. Fazia o programa de casa por causa da quarentena. A Band colocou os acima de 60 anos em casa e eu resolvi fazer o programa daqui por Skype e estava indo bem. Tinha vários merchans no ar e achei que continuaríamos até o final dessa fase", afirmou ela ao site F5, na ocasião.

Ela e Lacombe tiveram alguns desentendimentos ao vivo por divergências políticas. Em setembro de 2019 eles chegaram a discutir duas vezes na mesma semana. E, ao comentarem sobre a repercussão da briga, ambos entraram em atrito de novo.

Agora o novo programa terá como principais concorrentes no ibope o Encontro com Fátima Bernades, que costuma ser líder de audiência com cerca de 7 a 8 pontos. A Record com o Hoje em Dia costuma ficar em torno dos 4 a 5 pontos. A Band costumava dar 1 ponto. O Jogo Aberto que chega na sequência, às 11h, é quem eleva os números com cerca de 3 pontos (cada ponto equivale a cerca de 73 mil domicílios na Grande SP).