Mariana Aydar e filha de sete anos estão com coronavírus: 'Estamos bem'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Mariana Aydar, 39, e sua filha Brisa, de 7 anos, estão com diagnóstico de coronavírus. A informação foi revelada por ela em suas redes sociais. "Estamos bem", fez questão de frisar.

No depoimento, Aydar conta que só ficou sabendo que ela estava com Covid-19 por causa de uma febre alta da filha. Só assi m que conseguiu fazer os testes e descobriu que ambas estavam doentes.

"Eu estava super em quarentena, até por ser grupo de risco por causa da pneumonia que tive ano passado, os médicos logo me alertaram então estava me cuidando muito. A única coisa que fazia fora da curva eram passeios sozinha com a Sanfona [cadelinha] na rua e pedir supermercado delivery", diz.

Porém, ela acredita que o vírus pode ter arrebatado primeiro a filha já que ela saia de vez em quando com o pai, o cantor Duani. "As únicas saídas dela foram o revezamento com o pai, que descobri depois que a quarentena por lá não estava tão severa."

A menina foi quem mais sofreu com sintomas. Além da febre alta, teve dor de cabeça e de garganta. Uma pessoa toda paramentada foi até a casa delas e testou ambas. Os resultados deram positivo.

Mariana continua assintomática, dos sintomas só teve uma falta de ar uma noite, mas achava que era algo que havia consumido. "Se não fosse a febre da Brisa eu não faria o teste e estaria contaminando uma galera nas minhas saídas. Por exemplo, semana passada, por necessidade fui pessoalmente no supermercado e na farmácia, de máscara sempre e tomando todos os cuidados, mas nunca se sabe."

Muitos amigos famosos fizeram questão de desejar melhoras às duas. Dentre elas os cantores Chico Cesar e Maria Gadu e a apresentadora Sarah Oliveira. "Te amo. Saúde e foco. Estou aqui para o que precisarem", escreveu ela.