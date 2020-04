Maria Rita faz texto emocionado em homenagem a Moraes Moreira, avô de sua filha

Wilson Lima, o governador do lockdown

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Maria Rita, 42, fez uma homenagem a Moraes Moreira em seu instagram. O músico morreu nesta segunda-feira (13), aos 72 anos. Ele era avô de sua primeira filha.

Com um texto emocionado Maria Rita publicou uma foto do ex-marido Davi Moraes, 46, com a primeira filha, Alice, 7. "Ele foi descansar. O avô da minha filha. O cara de quem ela tinha medo quando neném e que logo se tornou um de seus melhores amigos", escreveu a cantora.

Ela diz que não conseguiria falar dele como artista, porque a emoção seria ainda muito maior. "Ele era enorme. Talento, inteligência, generosidade, volume, voz, cabelo. Era isso que assustava a neném, mas a sua alma, ela era também enorme. E foi essa alma enorme que conquistou aquela neném, com paciência, graça e amor."

Maria Rita disse que conviveu com a genialidade do compositor e poeta que ele era. Além de todas as suas canções e acordes, ela lembra de um texto que a marcou para sempre: o que ele dedicou à Alice, logo que ela nasceu. "Se um dia ela me autorizar, compartilho com vocês. Mas nem preciso dizer mais nada: vindo de Moraes, só podia ser enorme."

O fundador dos Novos Baianos morreu em seu apartamento, no Rio. A morte foi confirmada pelo cantor e compositor Paulinho Boca de Cantor, que está repassando a informação a antigos companheiros de Moraes, como Pepeu Gomes e Baby do Brasil.

Segundo a família do músico, a causa da morte foi um infarto no miocárdio.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, que levou uma série de estados e municípios no país a decretar medidas de distanciamento social, local e horário do enterro não serão divulgados. Parentes de Moraes pedem, assim, que quem quiser homenageá-lo ouça a obra dele.