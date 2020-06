Maria Beltrão dá bronca ao vivo em comentarista durante programa na GloboNews

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Maria Beltrão virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais desta terça-feira (23) após dar uma bronca ao vivo no comentarista Octavio Guedes, durante o programa Estúdio I, da GloboNews. A apresentadora se incomodou com o fato de, enquanto ela falava, Guedes mexia no celular.

"Você vai me dar atenção ou vai continuar olhando para baixo como se eu não tivesse falando com você?", indagou ela. Com um sorriso no rosto, o comentarista não pareceu ficar ofendido e respondeu: "Eu posso repetir o que você está falando."

Ao que Beltrão rebateu: "Repetir não é digerir. Eu como professora primária, eu sempre lembro disso. O aluno dizia: 'Tia, eu posso repetir'. Até papagaios repetem". Na sequência, eles riram, e ela afirmou: "Agora eu quero o seu olhar. Olho no ollho". "Não vou nem piscar", completou Guedes.

No Twitter, internautas comentaram a atitude da jornalista. "Eu particularmente acho que a Maria Beltrão exagerou demais ali, não tinha necessidade de uma bronca daquele tamanho", comentou um deles.

"Amei! Maria Beltrão fez o que todos nós gostaríamos de fazer com todos os jornalistas e comentaristas que ficam no celular com a desculpa de 'estar apurando uma notícia'", afirmou outra.