Mari Palma se emociona com homenagem do namorado ao se despedir do 'Live CNN Brasil'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mari Palma, 31, se emocionou nesta sexta-feira (26) com a homenagem que recebeu do namorado, Phelipe Sian, 35, durante a despedida dela do "Live CNN Brasil", programa que os dois apresentavam juntos desde a estreia da CNN Brasil, em março.

O ex-jornalista da Globo exibiu um vídeo com imagens da dupla à frente do telejornal. "Foram meses fazendo o pré-natal desse nosso primeiro filho", comparou. "Como foi planejado e esperado... Não foi uma gestação fácil, mas nasceu saudável, lindo, iluminado, engraçado."

Ele seguiu elogiando a amada. "E que mãe linda ele teve, né? Inteligente, competente e mandona. A Mari é isso, traz estabilidade em qualquer correnteza de notícias", afirmou. "Ela sempre foi meu norte, minha metade perfeita dentro desse estúdio."

E demonstrou estar apoiando a ida dela para um novo programa, o "CNN Tonight", que estreia em breve. "A Mari entendeu que filho a gente cria pro mundo. Isso que a empurrou para a frente. Ela já pode seguir em frente e vai voar ainda mais alto", avaliou. "Sabe o que me consola? Eu não vou mais olhar para ela do meu lado nessa bancada vermelha. Mas sou um cara de tanta sorte, que quando eu chegar em casa a Mari vai estar lá e sem bancada. Seguimos juntos, e logo logo a gente faz um novo filho."

Palma, emocionada, caiu no choro com as palavras do companheiro. "Eu não sabia que ia acontecer isso", afirmou. "Foi um desafio muito especial. Pensamos nesse projeto com muito carinho. E aí veio a pandemia, e a gente se adaptou a levar a notícia nesse momento tão delicado e relevante. E agora eu sigo para esse projeto, mas eu deixo em boas mãos."

O casal, que está junto desde 2017, quando ainda estavam na Globo, ainda trocou um beijo na bancada.

Ainda durante o programa desta sexta-feira, a repórter Marcela Rahal, 35, foi anunciada como sua substituta no "Live CNN Brasil".