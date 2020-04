Mari Palma conta que recuperou olfato e paladar ao completar 14 dias de isolamento

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao que tudo indica, a jornalista da CNN Brasil Mari Palma, 31, está curada do coronavírus. Ela revelou que não sente mais os sintomas da Covid-19.

"Foto com o olho inchado depois de conversar com a família pelo vídeo e dizer que enfim, está tudo bem. Amanhã [sábado, 11] a gente completa nossos 14 dias de isolamento. Recuperei meu olfato e meu paladar, estou me sentindo muito bem e pronta pra voltar ao trabalho", postou em suas redes sociais.

A jornalista agradeceu ao namorado, o jornalista Phelipe Siani, 35, também da CNN Brasil, pelo cuidado e aporte nesse período e também às mensagens de apoio do público nas redes sociais.

"Reforço meu pedido de sempre aqui: se cuidem. Uma hora tudo isso vai passar", publicou.

Os jornalistas Mari Palma e Phelipe Siani foram afastados da apresentação do programa Live CNN, após Mari sentir sintomas do novo coronavírus. Com isso, os dois, que são namorados, tiveram de ficar em quarentena na casa que dividem em São Paulo.

A CNN divulgou um comunicado na manhã do dia 30 de março, o dia seguinte ao aniversário de Mari, afirmando que ela sentia sintomas de gripe na noite da sexta (27) e, após consulta com os médicos, concluiu-se diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus. Siani, no entanto, não teve sintomas.