Marcos, dupla com Belutti, exibe mansão luxuosa com quartos temáticos e elevador

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último Programa da Eliana, exibido neste domingo (12), a apresentadora fez uma visita à mansão do sertanejo Marcos, dupla com Belutti, localizada no ABC Paulista, na região metropolitana de São Paulo. A gravação aconteceu antes da pandemia do novo coronavírus.

Além de quartos temáticos, a residência luxuosa conta com salão de jogos, piscina suspensa e uma suíte de 142 metros quadrados com um closet distribuído em dois andares. Na gravação, Marcos conta que o imóvel é a realização de um sonho que tem com sua esposa, Lu Marchioto, mãe dos seus três filhos: Léo Marcos, 6, Lizandra, 11, e Larissa, 20.

Juntos desde os 15 anos de idade, o casal adquiriu a mansão há três anos e não pretende se mudar novamente. "Ficaremos velhinhos um dia", explicou Marcos sobre o elevador instalado na casa.

Um dos cantos preferidos de Marcos é o salão de jogos; também gosta do pub, que construiu para passar o tempo com os amigos, incluindo Belutti.

A cozinha também é uma área queridinha do sertanejo, que teve como inspiração o estilo americano. "Passamos férias em Orlando e quisemos uma cozinha como as deles. Foi nossa inspiração", contou.

Os quartos dos três filhos do casal foram planejados com o gosto de cada um. A primogênita, Larissa, é apaixonada por artes cênicas e por isso ganhou uma decoração especial com papel de parede do filme "Bonequinha de Luxo" e cortinas que lembram as de teatro.

Os menores, Lizandra e Léo Marcos, por sua vez, ganharam quartos temáticos das princesas e super-heróis, cada um com suas particularidades.