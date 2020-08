Marco Pigossi diz ter vergonha de sua atuação em 'Fina Estampa' e critica reprise

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Engana-se quem pensa que todo ator ou atriz gosta de tudo o que faz. O ator Marco Pigossi, 31, não curte rever sua atuação na novela "Fina Estampa" (Globo). De acordo com ele, dá vergonha de ver as barbaridades que os personagens falavam.

Em live no canal GNT, ele conta que até das mechas loiras que ele tinha no cabelo dá vergonha. Na trama, Pigossi vive Rafael, empresário que já até foi preso após fraudar a empresa de motos. Depois, muda de vida e de caráter pelo amor de Amália (Sophie Charlotte)

"É a melhor coisa, porque você não está preparado mesmo, você é um péssimo ator ainda. Eu era. Sei lá, tinha tanto para aprender", começou.

Em outro trecho, reforçou o seu ponto de vista com mais exemplos. "Eu me vendo agora em 2011, essa Fina Estampa, eu tinha 22 anos, com umas mechas loiras no cabelo. Fora o que se falava. Essa novela deveria ser proibida de reprisar porque são tantas barbaridades. É uma loucura passar uma novela dessa", disse.

O ator completou sobre as mudanças de postura e de pensamentos nos dias de hoje. "Agora você passar uma novela dessas hoje é uma loucura. Eu tenho vergonha de algumas coisas que são faladas na novela, de como são tratadas na novela, vergonha um pouco também da minha atuação, tenho vergonha das minhas mechas loiras. Mas faz parte", disse.

AUTOR REBATE

Autor da trama, Aguinaldo Silva rebateu os comentários de Pigossi. Ele falou em censura.

"Um ator diz que 'Fina Estampa' 'devia ser proibida de ser reprisada'. Acho que ele quis dizer que os 50 milhões de espectadores que a veem deviam ser proibidos de gostar tanto da reprise da novela. E eu, que vivi os tempos da censura, achando que finalmente era proibido proibir", começou ele no Twitter.

Em outro trecho, citou todo mundo que trabalhou na novela. "Aliás, deixem que lhes diga uma coisa: quando um artista que se considera libertário diz que o trabalho de mais de 150 pessoas que vivem das artes como ele devia ser proibido... Bem, alguma coisa está errada."