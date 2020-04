Márcio Garcia diz que tem brincado no jardim e celebra retorno do Tamanho Família

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A sexta temporada inédita do programa dominical Tamanho Família (Globo) teve de ser adiada por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas a partir deste domingo (26) serão exibidas algumas reprises das edições mais emocionantes desde a estreia da atração, em 2016.

Apresentador do programa, Márcio Garcia diz que a direção fez um levantamento de todas as temporadas e o mais difícil foi escolher o que iria entrar. Para ele, o momento em que vivemos tem tudo a ver com a atração. "É uma chance de rever um programa sobre família num momento em que todas as famílias estão juntas em casa. Não teve uma edição específica que eu considere a mais emocionante. Mas sempre tem uma coisa muito forte em algumas delas. O que mais marca é a reta final, os shows das famílias."

Para Garcia, em momentos delicados como esses é sempre bom ter os entes queridos por perto. "Isso dá força para a gente encarar qualquer desafio. Se podemos tirar algo minimamente bom disso tudo é que as famílias estão juntas. As pessoas estão convivendo muito mais, todo mundo conectado, próximo."

Enquanto não mostra a família dos amigos, Márcio Garcia vai cuidando da dele na quarentena. De acordo com o apresentador, todos vão assistir juntos à estreia. Ele também conta o que tem feito em tempos de isolamento social.

"Temos brincado no jardim, jogamos muitos jogos e eu e a Andrea [Santa Rosa, esposa] tentamos manter uma rotina de ter um tempo exclusivo com cada um dos nossos filhos. É bom estarmos todos juntos, mas também precisamos entender que cada um deles tem suas necessidades, seus assuntos e esperam da gente essa atenção."

A Globo ainda não tem um número fixo de episódios que serão vistos com reprises, já que a programação tem sido feita sob medida e com base nos acontecimentos. Mas conta que mostrará as histórias das famílias dos comediantes Marcelo Adnet e Tom Cavalcante, do cantor Leonardo, das atrizes Taís Araújo, Mariana Santos, Bruna Marquezine, Juliana Paes e Fabiana Karla e do ator Matheus Solano.

Na estreia deste domingo (26), a atração traz as famílias das atrizes Mariana Santos e Deborah Secco, cujo o programa original foi exibido em 2016. "Foi uma delícia participar com minha família, e o final muito emocionante, com uma música que eu sempre cantava para a Maria [filha] dormir. Foi tudo surpresa, então foi bem emocionante mesmo", recorda a atriz.

Secco, que é uma das protagonistas de "Salve-se Quem Puder", trama das 19h que está em suspensão por causa do novo coronavírus, afirma que tem estado próxima e junto o dia inteiro de quem ama nesta quarentena. "Está sendo uma delícia e a Maria está muito feliz, dizendo que papai e mamãe são só dela."

Mariana Santos teve uma surpresa muito especial no programa e que poderá ser rememorada agora. "O fato de minha irmã ter vindo da Alemanha e naquele momento estar passando por um problema pessoal, marcou muito. Trouxe muita emoção e alegria", conta a atriz, que atualmente está com a mãe no Rio de Janeiro e longe do marido que mora em São Paulo.

Diretora do Tamanho Família, Angélica Campos diz que audiência não é uma questão a ser analisada neste momento. "Esperamos agradar o público na escolha do que vamos rever. Queremos que as pessoas se divirtam em família nesse momento tão diferente que estamos vivendo. Acho que o programa tem tudo a ver com que estamos enfrentando."

Em 2016, o programa atingia média de quase 13 pontos. No ano seguinte, a audiência se manteve alta, com média superior a 13 pontos. Nas duas temporadas de 2018, a média ficou entre 12 e 13 pontos, e em 2019 caiu para 12, sempre na Grande SP (cada ponto do Kantar Ibope equivale a cerca de 73 mil domicílios).

TEMPORADA INÉDITA ADIADA

Márcio Garcia e Angélica Campos afirma que foi muito difícil dar uma pausa na sexta temporada de Tamanho Família, mas foi preciso. De acordo com eles, as gravações estavam na metade quando tudo precisou ser colocado de lado pela proteção de todos. A estreia estava prevista para maio.

"A gente estava com uma expectativa grande, claro. Mas com a pandemia, não tinha como colocar público em estúdio, receber famílias, não poder abraçar. Nunca iríamos colocar ninguém em risco. Mas Tamanho família é sempre uma alegria. Sendo inédito ou não, vale muito ver", diz Garcia.

O apresentador, afirma que ainda tem esperanças de que ainda em 2020 a temporada possa ser exibida na Globo. "Sou um otimista e tenho esperança de que dê tempo de a gente ter segurança de voltar a gravar mais para frente, ainda neste ano."

A diretora reforça o sentimento e afirma que há uma equipe trabalhando de casa e "tudo está dando certo" para a finalização dos inéditos. "A gente ficou triste em não colocar no ar o que estávamos preparando. Mas entendemos que neste momento estar em casa é o mais importante para todos os envolvidos. Desde os convidados até a equipe."

"Por enquanto estamos trabalhando nas reprises. Mas temos tudo no gatilho para voltarmos aos inéditos, quando for possível fazê-lo de forma segura", completa.