Marcelo Adnet negocia compra de mansão avaliada em R$ 4 milhões no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcelo Adnet, 38, quer comprar uma casa maior agora que sua família está crescendo. A mulher do humorista, Patrícia Cardoso, está grávida de 24 semanas da primeira filha do casal. Ela anunciou a gestação no fim de julho por meio de uma postagem no Instagram: "Só sei que a cada dia que passa te amamos mais, minha filha. Obrigada, vida".

O humorista estaria negociando a compra da mansão da atriz Danielle Winits, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, para onde ele pretende se mudar em breve. De acordo com informações do Extra, o imóvel, avaliado em cerca de R$ 4 milhões, fica no mesmo condomínio de luxo onde moram outros famosos, como os casais Daniel de Oliveira e Sophie Charlotte, e Thaila Ayala e Renato Góes.

A propriedade, que pertence a Winits desde 2011, tem dois andares, piscina e um amplo terreno. Ela se mudou para lá logo depois de seu casamento com o ator Jonatas Faro, pai de Guy, filho caçula da atriz. A mansão também foi palco da festa de casamento dos dois e já foi usada como cenário para ensaios fotográficos feitos por Danielle pela artista.

Adnet e Cardoso estão juntos desde junho de 2017. Antes, ele foi casado por seis anos com a humorista Dani Calabresa. Eles anunciaram a separação em abril de 2017, após o humorista ter supostamente traído a comediante pela segunda vez em menos de três anos. Na primeira vez, ele foi flagrado beijando uma mulher em uma das avenidas mais movimentadas do bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, e se desculpou pelo ato. Já a outra história Adnet negou que tenha acontecido.