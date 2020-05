Maraisa, da dupla com Maiara, convida e Marília Mendonça topa fazer Live das Patroas

Como a Covid-19 entrou no Amazonas e medidas para conter seu avanço

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs podem se preparar porque Marília Mendonça deve se unir à dupla Maiara e Maraisa para uma live juntas. Maraisa postou em suas redes sociais o convite feito à colega Marília Mendonça, que aceitou. "Prometo contar os podres desses sete anos de trio", afirmou Maiara.

O convite foi feito por uma conversar de Whatsapp, postada por Maraisa em sua conta no Instagram, após ela ver o show online feito por Eduardo Costa e Leonardo. "Passando a minha live e a de vocês, a gente anunciar a nossa. Fazemos a nossa bagunça", afirmou Marília.

Já intitulada de Live das Patroas, a apresentação ainda não tem data, mas deverá acontecer após as já agendas por Marília, no dia 9 de maio, e pelas irmãs Maiara e Maraisa, no dia 23 deste mês.

Os fãs, no entanto, já comemoram nas redes sociais. "Estou viuvendo para isso acontecer", afirmou uma internauta. "Se separadas já causam, imagina juntas. Vai ser lacre total essa live", disse mais uma. "Já estou estocando cerveja para esse dia", comentou outro.

As lives acabaram ganhando popularidade durante a pandemia do novo coronavírus, devido ao cancelamento dos shows. Em sua primeira live, Marília Mendonça bateu o recorde de audiência do YouTube, com mais de 3,2 milhões de acessos simultâneos. Já a busca por suas músicas cresceu 111% no Deezer.