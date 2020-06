Manu Gavassi rebate críticas sobre a sua live futurista

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manu Gavassi, 27, apostou na temática futurista para a sua última live, que aconteceu no domingo (7), e não agradou a todos com o seu conceito diferente. Após ler algumas críticas nas redes sociais, a ex-participante do BBB 20 falou como tem lidado com os comentários.

"Vocês não tem noção do botão de autodestruição que existe na minha cabeça toda vez que criticam o que mais coloco amor e energia", escreveu a artista em seu Twitter, completando com a sugestão de que a astrologia poderia explicar.

Gavassi também disse que vai tentar não se importar quando ler "uma crítica escrota, injusta e insensível" a respeito do seu trabalho. "Ao invés de responder, valorizar quem me valoriza e admira. Então segue um emoji que representa minha gratidão: [coração vermelho]", finalizou.

O show da cantora foi transmitido ao vivo pelo canal pago Multishow e contou também com figurinos de extraterrestres.

Em resposta ao desabafo, os ex-participantes da vigésima edição do Big Brother Gizelly Bicalho e Pyong Lee apoiaram a colega. "Eu entrei no big sem conhecer seu trabalho e sai fã. Você é genial, amiga, generosa..", escreveu a advogada criminalista no Twitter.

Vale lembrar que Manu Gavassi foi finalista do BBB 20, ficando em terceiro lugar com 21,09% dos votos, atrás de Thelma e Rafa Kalimann. Desde sua participação no programa, a artista ganhou mais de 11 milhões de seguidores só no Instagram.

Além da carreira musical, na qual investe desde adolescente, Manu Gavassi anunciou sua primeira empreitada no mundo da moda, em parceria com C&A. Ela assina uma coleção em co-criação com a empresa, que já está disponível no site e no aplicativo da marca desde o último dia 27.