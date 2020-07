Malu Galli encerrará contrato com a Globo após 'Amor de Mãe'

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo encerrará seu contrato com a atriz Malu Galli, 48, após o fim da novela "Amor de Mãe", exibida na faixa das 21h, mas atualmente interrompida por causa da pandemia do novo coronavírus.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o contrato da atriz acabará e não será renovado pela emissora, colocando-a como mais um nome na lista de demissões que vem acontecendo dentro da empresa.

"Foi uma decisão da empresa. Foram 13 anos muito felizes. Fiz grandes amigos e só trabalhos bacanas", teria dito a atriz à colunista. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Globo não se manifestou até a publicação deste texto.

DEMISSÕES

O Grupo Globo tem um novo modelo de gestão de negócios, o que inclui a reformulação e o enxugamento de seus quadros de profissionais. Em setembro de 2018, a companhia anunciou o projeto "Uma Só Globo" e contratou a consultoria Accenture para auxiliar no processo de unificação de todas as suas empresas: TV Globo, Globosat, Globo.com, DGCorp e Som Livre em um prazo de três anos.

Mais recentemente, a reformulação começou a afetar o casting de artistas da Globo. No final de junho, o humorista Renato Aragão, 85, anunciou não ter mais contrato fixo com a emissora após 44 anos de parceria. Ele, no entanto, não descartou trabalhos pontuais e afirmou já ter novas oportunidades de trabalho em vista, sem confirmar quais seriam elas.

Além de Renato Aragão, José Loreto, 36, e sua ex-mulher, Débora Nascimento, 35, também não tiveram os seus contratos renovados. A emissora afirmou que ambos podem voltar a trabalhar em novelas e séries com contrato por obra certa.

Na primeira semana de junho, a emissora dispensou a atriz Vera Fischer, o ator e roteirista Miguel Falabella e o ator José de Abreu. Além desses, outros atores do primeiro escalão deixaram de ter contrato fixo com a emissora, como Malu Mader, Carolina Ferraz, Malvino Salvador, Bianca Bin e Bruno Gagliasso -este último, que optou por não renovar seu contrato na emissora e assinou com a Netflix no fim do ano passado, mas continua disponível na Globoplay.

No fim de março, o ator Stenio Garcia também afirmou que não integra mais o casting de atores da Globo, e que foi pego de surpresa com a demissão. O impasse do ator com a Globo já transcorria há alguns meses. Recentemente, a emissora teria dado um ultimato para que Garcia fosse escalado para alguma produção da casa até o final do mês de março.

Quem também deixou de vez a emissora foi Bruna Marquezine, que vinha cumprindo uma espécie de quarentena, e agora está em condições de aceitar propostas de outros canais e plataformas.

Conforme os acordos vão vencendo, as renegociações ou não vão aumentando a fila de atores sem compromisso exclusivo com a emissora. Entre os autores, além de Aguinaldo Silva, que deixa a emissora, há o caso de Benedito Ruy Barbosa, cujo contrato já venceu, mas que ainda pode ser alvo de um novo acordo.