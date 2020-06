Maisa desabafa nas redes sociais e diz que não deve satisfação sobre sua vida sexual

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Maisa Silva, 18, fez um desabafo nas redes sociais, na madrugada deste domingo (21), se queixando de alguns seguidores indiscretos, que insistem em fazer questionamentos sobre sua vida sexual. "Não sou obrigada a dar qualquer satisfação a ninguém. É uma coisa que diz respeito a mim".

"Já me viram perguntando pra alguém numa foto da pessoa 'vocês transam?', não. Acho muita falta de maturidade tratarem sexo como esse grande tabu e como se fosse algo errado, algo incomum", disse a adolescente, que recordou já ter pedido antes para os fãs pararem de perguntar sobre sua vida sexual.

Maisa, que cresceu diante das câmeras, tendo aparecida pela primeira vez na TV aos três anos, namora há cerca de dois e meio Nicholas Arashiro, 18. Segundo ela, esses comentários costumam acontecer sempre que ela publica alguma foro dos dois em suas redes sociais.

"Muito triste ter que vir aqui em um dia em que atingimos 50 mil mortos por Covid-19, dar satisfação a vocês para dizer que não acho justo tratarem a minha vida sexual como se não fosse minha e privada. É meu direito escolher o que vou ou não compartilhar com vocês. Respeitem, por favor", finalizou ela.

Maisa completou 18 anos no mês passado, em meio à pandemia do novo coronavírus, o que acabou impossibilitando a festa que ela pretendia fazer em comemoração. Na data do aniversário, a artista cumpriu a promessa de falar palavrão pela primeira vez publicamente em sua conta no Twitter.