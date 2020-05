Maisa atinge maioridade e comemora com palavrões nas redes

O gemido da cama no confinamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maisa Silva, 18, está assoprando as velinhas nesta sexta-feira (22). A atriz e apresentadora do SBT não perdeu tempo e celebrou maioridade durante a madrugada através das suas redes sociais. Ela também cumpriu sua promessa de falar palavrão pela primeira vez publicamente.

"Está liberado", comemorou Maisa em sua conta oficial do Twitter, onde possuí mais de oito milhões de seguidores. Em seguida, a apresentadora do Programa da Maisa despejou palavrões em tom de brincadeira. "A galera achou que fosse zoeira", brincou um internauta.

Maisa também disse que "estava entalado". "Estou tendo 'family friendly' por 18 anos. Me deem um desconto", completou a atriz que também possuí contrato com a plataforma de streaming Netflix.

Brincadeiras a parte, Maisa aproveitou o momento de descontração com os seus seguidores e agradeceu pelas mensagens de carinho."Que Deus me abençoe muito nessa nova era, e também todos os nascidos no dia 22 se maio. Muita energia positiva, saúde, paz e amor pra nós. Obrigada por tudo que vocês fazem todos os dias por mim."

Nesta sexta a atriz vai celebrar a chegada da nova idade com uma live. Maisa quer trazer leveza e alegria paraos internautas. Ela ainda prometeu que vai interagir bastante com os fãs e tentará responder o máximo de mensagens possíveis.

A live está marcada para começar a partir das 19h, no canal oficial da Maisa no YouTube.