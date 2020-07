Maiara chora e diz que foi vítima de ataques após fim de namoro com Fernando Zor

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Maiara, 32, fez um desabafo emocionado em suas redes sociais. Após terminar o relacionamento com Fernando Zor, 36, da dupla Fernando & Sorocaba, a irmã de Maraisa disse que começou a sofrer ataques virtuais e que está muito chateada com isso, tendo pensado, inclusive, em sair do Instagram.

Ela deu a entender que os ataques foram motivados por especulações a respeito do fim do namoro. Fãs do cantor estariam irritados com ela por supostamente colocá-lo como "culpado" pela separação. "Em relação à minha vida pessoal, a tudo o que eu vivi até agora, foi tudo lindo, não tenho nem o que falar", afirmou visivelmente abalada. "Do Fernando, não teve nada a ver, ele sempre me respeitou muito. Meu relacionamento não acabou por outras mulheres, isso não tem nada a ver."

Aos prantos, a cantora afirmou que o momento difícil está ainda mais complicado por causa das críticas que vem sofrendo. "Eu acho que a coisa mais difícil para mim agora está sendo as críticas na internet mesmo", disse. "Principalmente os ataques das próprias mulheres, que eu achava que iam me apoiar agora."

"As pessoas entram no meu Instagram, entram no Instagram das pessoas ao meu redor, e atacam", relatou. "Isso é muito triste. Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Eu não fico no Instagram de ninguém criticando a vida de ninguém, dando opinião na vida de ninguém."

"A rede social dá ouvido pra idiota, as pessoas não têm responsabilidade afetiva", avaliou. "Eu realmente não entendo porque as pessoas vão para a internet para tacar pedra nas outras. Acho que a gente tem que ter uma mudança de hábitos, tem que parar com essa mania de julgar os outros. Tem que usar as redes sociais só para o bem."

Ela pediu ainda que as pessoas pensem muito antes de fazer críticas a alguém na internet. "Usa a internet pra apoiar, pra dar força ou fica quieto", disse. "Pensa duas vezes antes de postar alguma coisa para machucar os outros. Só vim aqui porque eu quero que acabe."

Ela confessou que pensou em sair do Instagram. "Chegou num ponto de eu querer excluir tudo porque não é fácil", revelou. "Estou muito chateada com isso. Se você não quer me dar carinho, não precisa entrar no meu Instagram, não precisa me seguir. Se não for para me dar amor, não precisa vir."

O fim do relacionamento de Fernando e Maiara foi confirmada pela assessoria da cantora na semana passada. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o rompimento teria acontecido após uma briga, porque o sertanejo curtiu uma foto de uma amiga do casal de biquíni.

Após perceber a interação, a cantora apagou de suas redes sociais as fotos que tinha com o sertanejo que faz dupla com Sorocaba. Maiara deixou o resort em que estavam hospedados, e foi à fazenda dela. Fernando teria procurado a artista, mas eles não conseguiram entrar em acordo