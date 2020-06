Mãe do filho de Felipe Araújo deve pedir indenização por danos morais ao cantor

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Felipe Araújo e sua ex-namorada, Caroline Marchezi, travam uma disputa na justiça relacionada à pensão do filho do casal, Miguel, que nasceu em fevereiro de 2019.

O casal, separado desde outubro de 2018, tem se desentendido sobre o valor da quantia destinada à criança. Inicialmente, foram oferecidos R$ 2.000 de pensão e, posteriormente, R$ 7 mil -embora o cantor tenha dito em uma entrevista ao colunista Leo Dias que paga cerca de R$ 11 mil, valor desmentido por Marchezi. Agora, ela pretende ir além da questão do dinheiro, uma vez que considera o cantor um "pai ausente".

"Muita gente acha que, juridicamente, ser pai é quitar a pensão alimentícia. A gente está estudando a possibilidade de talvez entrar com danos morais, por indenização. Mas o cerne dessa questão é o conceito moral de paternidade. O aspecto moral de ser pai. É isso que a gente vai trazer à tona", diz o advogado de Marchezi, Newton Dias, ao F5. A reportagem procurou a assessoria de Felipe Araújo, e aguarda um posicionamento do cantor.

Dias diz que "contar migalhas, com o que ele está faturando, vai além da legalidade, é uma questão de exemplo, até como artista", e questiona qual o exemplo que é passado com uma situação como essa: "Você quer só o que está escrito e detalhado para o seu filho, ou quer tudo do bom e do melhor? Quer dar só a pensão, ou amor incondicional ao seu filho?"

Ele diz ainda que torce para que Araújo se conscientize sobre a questão, e enxergue Marchezi não como uma adversária, mas como a mãe de seus filhos. Por ser um assunto que envolve um menor de idade, ele afirma que Marchezi passará a abordar o assunto de forma mais restrita.

Em entrevista à Folha, no lançamento do seu DVD, Felipe disse que ele e a mãe de seu filho tiveram um relacionamento, mas hoje são apenas amigos. "Ela é muito amiga minha, uma amiga que vou carregar para sempre na minha vida, principalmente agora", afirmou o cantor. Ela, por sua vez, acredita que Araújo está agindo sob influência de pessoas ao redor dele.

Em setembro de 2018, o cantor publicou um vídeo em seu Instagram sobre o assunto. "A gente não está junto, mas a gente tem uma relação muito boa. E eu tenho certeza que ela vai ser uma grande mãe e eu vou me esforçar ao máximo para ser o melhor pai possível para o Miguelzinho que está vindo por aí", contou.