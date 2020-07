Mãe de Naya Rivera se desespera diante de lago no qual filha foi vista pela última vez

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mãe de Naya Rivera se desesperou às margens do lago Piru, na Califórnia, neste sábado (11). Yolanda Rivera estava acompanhada do filho Mychal quando se ajoelhou e abriu os braços diante do local onde a atriz foi vista pela última vez, como mostra conteúdo compartilhado no Twitter.

De acordo com o TMZ, algum tempo depois que as imagens foram feitas, os familiares da atriz vestiram coletes salva-vidas e entraram em um barco para ajudar nas buscas pelo corpo de Naya. Os policiais seguem vasculhando o local em busca da artista. "Aqui está um exemplo da visibilidade subaquática a 30 pés de profundidade no lago Piru", escreveu o xerife do condado de Ventura ao lado de um breve clipe , mostrando as profundidades enlameadas.

O filho de Naya, Josey Dorsey, 4, contou à polícia ter visto quando a artista afundou no lago, segundo informações do portal PA. "Ele observou a mãe desaparecer debaixo d'água. Por isso, estamos muito confiantes de que ela está na água e que, em algum momento, recuperaremos seu corpo no lago", declarou o sargento Kevin Donoghue, responsável pelas buscas.

A procura pela atriz, famosa por viver Santana Lopez no seriado Glee, começou depois que o barco que ela havia alugado nesta quarta-feira (8) não retornou ao ancoradouro, após as três horas que haviam sido combinadas. Os funcionários encontraram a embarcação à deriva no lago, com o filho de Naya dormindo dentro dela.

De acordo com a "People", uma pessoa próxima disse que a família da atriz está "pessimista". "Ninguém ouviu nada", afirmou. "Todos estão esperando para ver se descobrem algo que os leve a entender o que aconteceu." Segundo a mesma fonte, que disse ter se encontrado com Naya há algumas semanas, ela parecia "feliz, ocupada... simplesmente vivendo a vida".