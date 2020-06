Mãe de Liam Neeson morre um dia antes do ator completar 68 anos

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mãe de Liam Neeson morreu neste sábado (6), um dia antes do ator completar 68 anos. A notícia veio a público durante a transmissão da missa da Igreja de Todos os Santos, em Ballymena, na Irlanda do Norte, que ocorreu via Facebook, devido ao isolamento recomendado para combater a pandemia do coronavírus.

"Vamos orar pelos fiéis que partiram. Oramos pelos que morreram recentemente ... e Kitty Neeson. Seus arranjos para o funeral serão mais tarde", disse o padre Paddy Delargy durante a celebração, segundo a People. De acordo com a agência local Ballymena Daily, que primeiro noticiou o ocorrido, o prefeito do Mid & East Antrim Borough Council, Cllr Peter Johnston, também emitiu um comunicado sobre o ocorrido.

"Sinto muito por ouvir esta notícia. Como prefeito de Mid e East Antrim, discutirei isso em plenário na terça-feira, onde manteremos um minuto de silêncio. Descanse em paz, Kitty", dizia o documento oficial. A causa da morte de Katherine, que tinha 94 anos, não foi divulgada.

Neeson é famoso por protagonizar filmes de ação e também dramas como os premiados "A Lista de Schindler" e "Os Miseráveis". Foi casado por quase 15 anos com a atriz Natasha Richardson, que morreu em 2009 após sofrer graves ferimentos na cabeça devido a um acidente ocorrido enquanto esquiava no Resort Monte Tremblante, no Canadá. O casal teve dois filhos: Micheál, 24, e Daniel, 23.