Madonna encerra contrato com gravadora após dez anos de parceria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O contrato da cantora Madonna com a Interscope Records não foi renovado, de acordo com a revista americana Variety. A artista pop passou dez anos na gravadora, onde lançou três álbuns: "MDNA", em 2012, "Rebel Heart", em 2015, e o mais recente "Madame X", do ano passado. Madonna não anunciou o fim do contrato nas redes sociais, mas fez um post no Instagram nesta sexta-feira (7), relembrando seu início de carreira "sem YouTube, sem Vine, sem American Idol, sem Disney, só US$ 35 e um sonho".

De 1982 a 2007, Madonna trabalhou com a Warner Music Group, com quem lançou seus álbuns mais conhecidos, como "Like a Virgin" e "True Blue". Em 2011, assinou o acordo de três álbuns com a Interscope, no valor de US$ 120 milhões - cerca de R$ 650 milhões.

Madonna é a artista feminina mais bem-sucedida de todos os tempos, com mais de 300 milhões de álbuns vendidos.