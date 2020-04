Luis Lobianco declara desejo de ver Thelma campeã do BBB

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A grande final do BBB 20 acontece na próxima segunda-feira (27). Este fato tem levado não só anônimos, mas celebridades a declararem sua torcida, como fez Babu, assim que deixou a casa, ao afirmar que deseja que Thelma leve o prêmio de R$ 1,5 milhão. Luis Lobianco, 38, é outro famoso que deixou claro não só a torcida pela médica paulista, mas também a simpatia que nutre por ela.

O ator, conhecido por seu trabalho no canal de humor "Porta dos Fundos", por ter vivido Clóvis Falcão, em Segundo Sol (Globo, 2018) e também por participante da última edição do Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão, começou contando que há anos não acompanhava o BBB. A última edição tinha sido o BBB5, do qual participaram Jean Willys, 46, e Grazi Massafera, 37. Porém, diante do isolamento imposto pela pandemia, ele conta que passou a acompanhar o reality e torcer por Babu.

O ator continuou o longo texto publicado em sua conta no Instagram neste domingo (26) , elogiando Thelma. "Bastante discreta e com opiniões firmes fiquei comovido quando ela contou como foi a trajetória até a faculdade de medicina".

Lobianco seguiu elogiando a forma multifacetada como a participante se comporta. "No pay-per-view Thelma contava como é o procedimento de anestesia e como se entuba um paciente com uma paixão indescritível, os outros confinados assistiam encantados. À noite, a médica já tinha virado passista e 'inimiga do fim' na festa da casa".

O ator lamentou que Babu não tenha chegado a final do reality e também a dinâmica dos fandoms, antes de declarar abertamente sua admiração por Thelma. "Tenho orgulho de ter torcido por ti e te ver presente! Vai ser lindo ver uma profissional de saúde campeã representando quem está salvando o país. Vai ser histórico uma mulher preta levando o milhão na edição que falou de racismo e machismo. E vai ser o máximo te conhecer pessoalmente porque tu é das minhas, animada, boa de conversa e de brindes", finalizou.