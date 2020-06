Ludmilla diz que cansou de aguentar 'palhaçadas' de Anitta e diz que só quer distância

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ludmilla, 25, tirou a sexta-feira (12) para causar. A cantora publicou uma série de postagens em suas redes sociais acusando a ex-amiga Anitta, 27, de mentir e de ser responsável por intrigas entre as duas. As funkeiras, desde o ano passado, têm trocado farpas publicamente.

No novo capítulo desse embate, Ludmilla disse que estava "entalada" com o comportamento da colega, após ser citada durante a transmissão do "Anitta Dentro da Casinha" de ontem. Na live, Anitta ironizou um comentário dizendo que ela "pegou uma bailarina para imitar a Ludmilla". Ludmilla, vale lembrar, é casada com sua ex-bailarina Brunna Gonçalves.

"Para vocês que estão me chamando de maluca, achando que estou surtando à toa... Gente, tem coisas acontecendo há muito tempo", afimrou Ludmilla. "Eu estou, ó, entalada há muito tempo. Para os outros ficarem dando de malucos na internet como se nada tivesse acontecido?"

A cantora prossegue dizendo que "não queria confusão", mas que aquilo era só a "pontinha do iceberg". "Não me faça de idiota. Todo esse tempo, Anitta, você falava uma coisa que era uma absurda mentira, extrema mentira, e eu não te contrariava", reclmaou. "Porque eu sei que você gosta de... Esse teu ego, você gosta de ser alimentada disso. Eu não queria confusão, eu não queria mais briga."

"Só não quero ninguém citando meu nome", afirmou, pedindo para não ser mais colocada nas "palhaçadas" da colega. "Só quero distância. Chega de aguentar calada."

A cantora ainda publicou dois vídeos em que Anitta fala dela. No primeiro, Anitta diz que se a live tiver muitas doações ela revelaria algo sobre Ludmilla. O segundo vídeo era o da live de ontem.

Depois, ela ainda publicou um print em que uma seguidora pergunta a Anitta quando ela explicaria a história de que uma música de Ludmilla só teria tocado num desfile de Rihanna por um pedido dela para o DJ Pedro Cavalieri.

"Nunca disse isso para ninguém e não conheço este DJ, mas desejo sucesso a todos, inclusive a seu perfil fake no Instagram. Beijos de luz", responde Anitta no mesmo print.

Publicado junto com o print, um áudio é ouvido ao fundo. "Quem colocou sua música no evento da Rihanna foi um amigo meu, falo com ele todos os dias", diz a voz, que parece ser de Anitta. "A razão pela qual tem tanto gringo, artista e etc. interessado em funk foi porque eu passei quatro anos da minha vida viajando, deixando de ganhar dinheiro, enquanto todo mundo estava no Brasil fazendo dinheiro, fazendo show... Ou curtindo a vida, tendo folga, tendo férias... Durante todo esse tempo, eu estava viajando para fazer as pessoas conhecerem o funk."

Ludmilla finalizou suas postagens com uma última mensagem sobre o assunto: "Sempre com as mentiras para cima de mim porque eu era ingênua e acreditava nela".