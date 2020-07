Luana Piovani diz ter feito 'plástica dentária' ao publicar foto de sua adolescência

Wilson Lima vence a batalha política

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luana Piovani, 43, publicou algumas de suas fotos antigas no Instagram nesta terça-feira (15), para se comparar aos filhos gêmeos Bem e Liz, de 4 anos, e Dom, de 8, frutos de seu casamento com Pedro Scooby.

Ao comparar as fotos antigas da apresentadora com as atuais, um internauta chamou a atenção para a mudança no sorriso de Piovani, e questionou se ela havia feito alguma cirurgia estética. "Seus dentes ou sua boca eram diferentes. Você fez algum tratamento ortodôntico ou foi o tempo mesmo que mudou?", perguntou. Em resposta, Piovani revelou que fez uma plástica dentária.

Este não é o único procedimento estético pelo qual a apresentadora já passou. Em outubro de 2019, ela revelou que estava fazendo uma cirurgia para retirar gordurinhas indesejadas na lateral das axilas. "Subaca nova", comemorou ela em suas redes sociais, na época.

A atriz, que está morando em Portugal desde o início de 2019, voltou ao Brasil para fazer a cirurgia. Em um vídeo, postado em sua conta no Instagram, ela mostrou uma amiga prendendo seu cabelo, já com curativos no local da operação.

Antes disso, ela também realizou uma cirurgia plástica nos seios e em uma cicatriz que tinha no ventre. "Os meus peitos estão ótimos, costurados e com aquele sutiã maravilhoso, que dá uma sensação de segurança incrível. Estou sem dor nenhuma", disse Piovani na época.