Luana Piovani alfineta namorada de Pedro Scooby na web: 'A quantidade de galho na cabeça'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Luana Piovani, 43, voltou a alfinetar o ex-marido, o surfista Pedro Scooby, 31, nas redes sociais, por causa da pensão alimentícia dos filhos, que teve o valor reduzido por ele. Dessa vez, no entanto, sobrou até para a namorada de Scooby, a modelo Cintia Dicker, 33.

Os comentários foram feitos nas redes sociais da atriz, após alguns seguidores opinares sobre a afirmação dela de que o valor pago pelo surfista não dá para o aluguel da casa em que ela vive com os três filhos em Portugal. "Não pude deixar de comentar após ver que tem seguidora que apoia essa atitude", afirmou uma fã.

"É, mana, ele tem uma legião de imbecis que o aplaudem", afirmou Luana, que em outro post comentou ainda sobre a namorada dele, critica por alguns internautas por ficar do lado do surfista: "Com a quantidade de 'gaio' que ela tem na cabeça nem precisa contar mais nada", afirmou a atriz.

"Deixa eu explicar... O único momento em que ele pensa é quando vem a tal onda gigante e ele desce. No mais, ele vive. Nunca foi exigido dele raciocínio. A roda de amigos nem incentiva nem faz uso, então ele não está acostumado a pensar. Por isso, ele acha que aluguel não tem nada a ver com pensão."

Em resposta às mensagens da atriz, Scooby postou um vídeo em seu Instagram neste sábado (11) afirmando que foi ela quem o bloqueou no whatsapp e nas redes sociais, mas que ela tem contato do assessor e empresário dele pra quando precisar.

O surfista voltou a afirmar ainda que pagou o valor quer julgava justo aos filhos, após meses pagando o que havia sido estipulado por Luana Piovani. "Agora, em época de coronavírus, eu não estou trabalhando e, com isso, paguei o que pude e o que eu sei que é justo para criar os meus filhos".

"Ela fala do valor do aluguel, mas se ela quer morar numa numa casa gigante a culpa não é minha. A gente tem que morar de acordo com o que a gente pode, ainda mais numa época como agora, de coronavírus", afirmou ele, dizendo que Luana não falou diretamente com ele sobre as reclamações dela.

Luana já havia afirmando que Scooby pagou 300 euros para cada filho, valor que equivale a cerca de R$ 5.120, após alguns dias de atraso. Antes, o valor pago por ele era de R$ 10 mil.

Luana e Pedro começaram a namorar em 2010. O primeiro filho do casal, Dom, nasceu em março de 2012 e eles se casaram no ano seguinte. Em 2015 tiveram Bem e Liz e após uma breve separação em 2016, reataram. No início de 2019, Piovani e Pedro anunciaram o divórcio.

Atualmente, Scooby está namorando com a modelo Cíntia Dicker. Já Luana namora com o basquete israelense, Ofek Malka, de 23.