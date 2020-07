Luan Santana dispensa 20 funcionários após cinco meses de pandemia

Wilson Lima vence a batalha política

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em razão da pandemia decorrente do novo coronavírus e da paralisação dos shows por tempo indeterminado, Luan Santana teve de dispensar 20 funcionários.

De acordo com nota divulgada por sua assessoria de imprensa, os colaboradores eram das áreas da banda, técnicos e de produção. Todos eles tinham contrato em regime de CLT e terão as garantias pagas até dia 5 de agosto. Eles também terão os acertos rescisórios que compreendem todos os direitos previstos em lei, tais como férias, 13º salário, multa de 40% sobre o FGTS e entrega da documentação necessária para habilitação dos colaboradores no programa do seguro desemprego.

Luan Santana conseguiu segurar os colaboradores por ao menos cinco meses de pandemia mesmo sem shows e com queda de faturamento. Agora, com as demissões, garante que, assim que a situação se normalizar, os dispensados terão prioridade numa recontratação.

Até então, Luan conseguia segurar sua equipe. Até mesmo para uma live que passou na Globo, Multishow e no Globoplay ele teve a ajuda de sua equipe. Com estética inspirada nos anos 1980, a live teve as participações especiais do padre Fábio de Mello, em "Aleluia", e de Luísa Sonza, em "Tudo o Que Você Quiser". Durante a apresentação, também foi gravado o clipe da música "Asas", faixa inédita escrita por Matheus Aleixo (da dupla com Kauan).

E deu certo. A apresentação rendeu à Globo uma média de 18,4 pontos de audiência e um pico de 20,4 na Grande São Paulo, segundo levantamento feito em tempo real pela Kantar Ibope Media -para fins de comparação, o segundo lugar manteve uma média de 4,8 pontos. Foram 30 milhões de telespectadores só na TV aberta. No canal oficial do cantor no YouTube, a live teve pico de 305 mil espectadores. Além de figurar nos trending topics do Brasil, a apresentação ultrapassou as barreiras geográficas e chegou até os TTs mundiais com três milhões de menções à hashtag oficial.