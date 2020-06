Longe dos pais, Flávia Alessandra chora de saudades ao vê-los no Encontro com Fátima

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Flávia Alessandra, 46, caiu em lágrimas ao ser surpreendida por um vídeo de seus pais, Raquel e Hélio Costa, durante o Encontro com Fátima Bernardes desta quinta-feira (11).

"Faz tempo que não te vejo, é muito complicado. Vou aproveitar, vou abraçar o papai, beijar e sentir o cheiro dele como se fosse você e aproveitar para dizer: eu te amo", afirmou a mãe da atriz, via vídeo.

Emocionada, Flávia Alessandra disse que sente muitas saudades da família. "Foi aniversário do meu pai, meu aniversário, Dia das Mães... Tem sido tempos difíceis ficar longe de quem eu amo. Eles moram muito perto, poderia ir a pé para casa deles. Parece até incoerente estar a três meses sem abraçar meus pais. Mas é por um bem maior, os dois são do grupo de risco e o isolamento se faz necessário".

Enquanto as gravações da novela "Salve-se Quem Puder" (Globo) estão pausadas, Flávia tem passado o tempo em casa, com o marido Otaviano Costa, 47. Nos últimos dias, os dois resolveram animar a quarentena contando intimidades do casal no canal do YouTube do apresentador.

Flávia e Otaviano estão casados desde 2006. Em vídeo recente do mesmo canal, eles contaram que o sentimento entre eles foi avassalador. "Nos conhecemos e, em três meses, queríamos casar", disse Otaviano, ao que Flávia emendou: "Aí ele enrolou dois meses e, em cinco, a gente se casou". Eles são pais de Olívia, 9. Já a atriz também é mãe de Giulia Costa, 20, fruto da relação com o ator e diretor Marcos Paulo, morto em 2012.