Loma vira 'Cornão de Maraca' em seu perfil nas redes sociais após cair em pegadinha

O gemido da cama no confinamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem acessa o perfil da cantora Loma, 17, no Instagram, desde a noite desta quinta-feira (21), deve ficar um pouco confuso. Isso porque o nome da página foi alterado para "Cornão de Maraca", e o mais curiosos é que ela mesma fez a alteração.

A adolescente explicou tudo para seus fãs pelas redes sociais em meio a muito choro. No vídeo, em que aparenta estar desesperada pelo erro, ela conta que foi trolar o cunhado, mas na tentativa de mudar o nome do perfil dele, mudou o do seu próprio.

Como o Instagram tem um limite de duas mudanças de nome de perfil por vez, Loma agora deverá ficar com a identificação de "Cornão de Maraca", que ela pretendia colocar no perfil do cunhado, por 14 dias. "Não basta ser corna, tem que ser burra", postou ela junto ao vídeo.

Após chorar muito, Loma passou a se divertir com a confusão. Pediu ajuda dos fãs para pedirem mudança ao Instagram, fez brincadeiras e chegou a fazer numa enquete em suas redes sociais para saber se deve colocar novamente seu nome ou assumir de vez o "Cornão de Maraca".

"Gente, eu estou vindo aqui mais calma pra dizer pra você que fechou trabalho comigo, não faz isso não. O dinheiro do trabalho eu já gastei. Meu nome é o que vale, o povo me conhece. Quando o povo vir meu rosto vai saber que sou eu", disse ela com medo de perder trabalhos por causa da brincadeira.

Natural de Jaboatão dos Guararapes (PE), Loma ficou conhecida após estourar o sucesso do Carnaval de 2018, "Envolvimento", com as Gêmeas Lacração --Mirella e Mariely Santos, 20. Hoje elas moram na capital paulista e lançaram músicas como "Quero em Dobro" e "Predadora".