Live de banda de pagode é interrompida por tiroteio no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Integrantes do grupo de pagode Aglomerou tomaram um susto ao terem sua live interrompida por um tiroteio. O incidente aconteceu em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, enquanto os artistas cantavam e tinham a apresentação transmitida pelo YouTube.

Quando sons de tiro começam a ser ouvidos, os músicos param de tocar, atentos e aparentemente preocupados com o que pode estar acontecendo. Neste momento um homem portando uma arma de grande porte atravessa o que seria o palco da apresentação correndo. Os artistas se abaixam e tentam sair do local para se proteger.

Após o tumulto, os integrantes do grupo gravaram um vídeo dizendo que estavam bem e explicando que aconteceu uma operação policial em uma casa próxima ao local da live. O vocalista da banda declarou que ninguém envolvido na live tinha se ferido e que o ocorrido não tinha relação alguma com o espaço locado para a live e nem com as pessoas que estavam trabalhando no evento.

Os músicos também agradeceram a todos aqueles que se preocuparam com eles e aos patrocinadores. O show será remarcado e a nova data anunciada em breve pelo grupo de pagode.